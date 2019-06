Sonntagsöffnung in Wien für Handelsverband "überfällig"

Für den Handelsverband ist eine Sonntagsöffnung in der Wiener Innenstadt längst "überfällig". Zudem wird eine Ausweitung der wöchentlichen Öffnungszeiten gefordert.

Handeslverband für längere Öffnungszeiten und Tourismuszonen

Sonntagsöffnung in Wien "überfällig"

Die Gewerkschaft hat sich in der Vergangenheit mehrfach gegen eine Ausweitung der Öffnungszeiten und Sonntagsöffnung ausgesprochen. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will schlägt nun vor, Einzelunternehmern flexible Öffnungszeiten zu ermöglichen. In Italien dürfen etwa Modeboutiquen am Sonntag offen haben. "Derzeit müssen wir am Sonntag geschlossen halten, wenn alle Touristen da sind", so Will. Auch wegen des Wettbewerbs mit dem Onlinehandel müsse es eine Ausweitung der Öffnungszeiten geben.