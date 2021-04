Umfrage zeigt: Online-Einkauf von Lebensmitteln gestiegen

Lebensmittel von daheim aus übers Internet zu bestellen, ist in der Corona-Zeit für viele zur Gewohnheit geworden. Liefer- und Zustelldienste boomen.

Coronapandemie hat Kaufverhalten verändert

Knapp 40 Prozent der DACH-Befragten gaben an, mehr Online-Einkäufe zu tätigen, weil sie ihre Kontakte auf das Nötigste beschränken möchten. Jeder Dritte Konsument kaufe u.a. deshalb verstärkt im Internet ein, weil ihm die Hygienebestimmungen den Spaß am Shoppen verderben. Darüber hinaus gab jeder Vierte an, dass aus der Not heraus anstatt aus eigener Überzeugung eine Veränderung stattfand.