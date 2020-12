Umfrage zeigt: Österreicher wollen künftig weniger sparen

Die Österreicher wollen künftig etwas weniger sparen. Stattdessen wollen sie höhere Kreditsummen aufnehmen.

Die Österreicher wollen laut einer Umfrage der Erste Group im kommenden Jahr etwas weniger Geld ansparen. Im Gegenzug planen sie jedoch, deutlich höhere Kreditsummen aufzunehmen. "Wohnbaufinanzierungen sind nach wie vor stark gefragt. Dabei stehen nicht nur die Kaufabsichten im Fokus, es gibt auch viel Bedarf an Renovierungen, Aus- und Umbauten", so der Erste-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler laut Aussendung.

28 Prozent wollen größere Anschaffungen tätigen

Der durchschnittliche Finanzierungsbedarf liegt dabei deutlich höher als noch im Vorjahr. So steigt die im Schnitt geplante Kreditsumme von 79.400 Euro auf 103.500 Euro, das entspricht einem Plus von rund 40 Prozent.

Traditionelles Sparen verliert an Bedeutung

Auch die generelle Zustimmung der Befragten zu Sparformen wie Bausparen (minus 6 Prozentpunkte), Lebensversicherung (minus 5 Prozentpunkte) und dem Sparbuch (minus 11 Prozentpunkte) nahm ab. Dafür will laut der Umfrage mehr als ein Viertel (28 Prozent) Geld in Wertpapiere stecken.

Österreicher rechnen mit Erholung der Wirtschaft im Jahr 2022

Was die Erholung der heimischen Wirtschaft betrifft, sind die Österreicher realistisch. So rechnen die Befragten zu knapp zwei Drittel (60 Prozent) damit, dass sich die Wirtschaft erst wieder im Jahr 2022 wieder erholt. Schaufler sieht das ähnlich: "Wir erwarten, dass die Wirtschaft zwar bereits im Sommer 2021 in einen stabilen Erholungspfad eintritt, aber es wird noch lange dauern, bis das nominelle BIP ein Vorkrisenniveau erreichen kann. Das sehen wir auch frühestens ab 2022", so der Bankvorstand.