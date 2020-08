Umfrage zeigt: Österreicher mit Öffentlichem Dienst zufrieden

Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass die Österreicher mit den Leistungen des Öffentlichen Diensts während der Coronakrise zufrieden sind. Für 78 Prozent hatte der Öffentlicher Dienst die Situation gut im Griff.

Trotz wirtschaftlicher Sorgen: Österreicher haben Vertrauen in den Staat

Mehr als drei Viertel (78 Prozent) sind der Auffassung, dass der Öffentliche Dienst die gesamte Situation in der Krise gut im Griff hatte. Vier von fünf Österreicher (81 Prozent) attestieren den Mitarbeitern, die Maßnahmen wie Quarantäne, Ausgangsbeschränkungen etc. gut und objektiv umgesetzt zu haben. Fast ebenso viele (78 Prozent) haben trotz Einschränkungen und wirtschaftlicher Sorgen Vertrauen in den Staat und seine Einrichtungen gehabt. Und das Gesundheitssystem war für 77 Prozent gut auf die Krise vorbereitet.