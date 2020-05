Umfrage zeigt: Mehrheit der Österreicher ist für Covid-19-Impfpflicht

Eine Umfrage hat gezeigt, dass die Mehrheit für eine verpflichtende Impfung gegen Covid-19 ist. 28 Prozent lehnen eine Impflicht klar ab.

Vor allem FPÖ-Wähler gegen Impfpflicht

Christine Druml, Leiterin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik und Vorsitzende der Bioethik-Kommission im Kanzleramt, sprach sich unterdessen in einem "profil"-Interview bei Vorhandensein eines gut verträglichen und wirksamen Impfstoffes im Zweifel für eine Impfpflicht gegen Covid-19 aus. "Sollten die Menschen nicht freiwillig die Ordination stürmen, dann muss man überlegen, wie man eine Impfung verpflichtend machen kann", sagt Druml.

"Autonomie des Einzelnen endet dort, wo ich anderen schade"

Auch eine Grippe-Impfpflicht sollte breit diskutiert werden, um besser auf weitere Corona-Wellen vorbereitet zu sein, regt Druml an. In der "profil"-Umfrage fand der Gedanke an eine Grippe-Impfpflicht, um für eine zweite Corona-Welle gewappnet zu sein, weniger Zustimmung als jener Corona betreffend. Nur 44 Prozent der Befragten sind dafür.