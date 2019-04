Umfrage zeigt: Das sind die peinlichsten Auto-Accessoires für Österreicher

Plüsch auf dem Lenkrad, Holzperlen am Sitz oder gar eine Klorolle mit gehäkelter Abdeckung - die möglichen Peinlichkeiten an Auto-Accessoires sind lang. Nur sechs Prozent der österreichischen Autofahrer sind diesbezüglich frei von Schamgefühl.

Eine Klorolle mit gehäkelter Abdeckung, Plüsch auf Lenkrad und Schaltknüppel oder ein Wackeldackel an Bord – das sind für die Österreicher die peinlichsten Auto-Accessoires. Frei von jedem Schamgefühl in Sachen Fahrzeug-Dekoration geben sich nur sechs Prozent der Autofahrer. Ihrer Ansicht nach ist gar kein Accessoire peinlich, gaben sie bei einer Umfrage an.

Auto-Accessoires: Klorolle auf Hutablage für 65 Prozent peinlich

Das Marktforschungsinstitut Innofact hat für AutoScout24 online 500 Autofahrer befragt. Die Klorolle auf der Hutablage, schamhaft versteckt unter einem farbigen Häkelhäuben, ist für zwei Drittel (65 Prozent) einfach nur blamabel. Auch Plüsch im Cockpit kommt nicht besonders gut an. So ordnen 57 Prozent der Befragten Lenkradhüllen aus Plüsch in die Kategorie “geht gar nicht” ein, 60 Prozent lehnen Plüschaufsätze für Handbremse und/oder Schaltknüppel ab. Ebenfalls ein No-Go ist der Wackeldackel: Für 40 Prozent ist der Schaukelhund im Auto schlichtweg fehl am Platz.