Umfrage zeigt: 84 % der Österreicher wünschen sich "grünen Wiederaufbau"

Eine Umfrage hat gezeigt, dass sich ein Großteil der Österreicher einen "grünen Wiederaufbau" nach der Coronakrise wünscht

Der Wunsch der Umwelt-NGO nach ökologisch und sozial ausgerichteten Konjunkturpaketen zur Abfederung der Coronakrise wird durch eine aktuelle Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstitut Akonsult unterstützt. Bei der von Greenpeace in Auftrag gegebenen Erhebung gaben 84 Prozent der 500 Befragten Österreicher an, einem "grünenWiederaufbau" den Vorzug zu geben, berichtete die NGO am Dienstag.