Umfrage: Wie wird die Jugend bei der NR-Wahl wählen?

Wenige Tage vor der Wahl ergibt eine Umfrage aufschlussreiche Trends bei den Jungen. Die T-Factory Trendagentur hat 1000 junge Österreicherinnen und Österreicher zu den Themen "Politik" und "Wahlen" befragt.

Fridays For Future: Aufmarsch der Eliten

Auch Fridays For Future ist überwiegend ein Aufmarsch der Eliten aus den höheren Bildungsschichten. Fast 50% der Jugendlichen aus den niedrigen und mittleren Bildungsschichten hat noch nicht einmal etwas von dieser Bewegung gehört. Und während unter jenen Jugendlichen, die Fridays for Future kennen, 60% aus den höheren Bildungsschichten diese Bewegung für wichtig halten, sind es in den bildungsfernen Milieus lediglich 40%.