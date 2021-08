Umfrage: Wie finden Sie Impfungen im Supermarkt?

Wien weitet die niederschwelligen Impfangebote aus und lässt ab Mittwoch auch in und vor Supermärkten impfen? VIENNA.at fragt daher seine Leser: Wie finden Sie die Impfaktion im Supermarkt?

In Kooperation mit Rewe lässt Wien am Mittwoch auch vor Supermärkten und bei Supermarkt-Kassen von BILLA, BILLA PLUS und Penny gegen Corona impfen. Das Angebot wird zunächst in Simmering, Favoriten und Brigittenau zur Verfügung gestellt. Die Aktion soll besonders junge Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Wien ansprechen.