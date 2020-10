Umfrage: Viele Österreicher lehnen Maske und App ab

Eine Umfrage unter 1.000 Österreichern zu Corona-Maske und -App zeigt: Die ablehnende Haltung gegenüber Coronaschutzmaßnahmen ist in Österreich besonders stark ausgeprägt. Die Befragung wurde allerdings bereits Anfang September durchgeführt.

Besonders schwer hat es die Corona -App in Österreich. In keinem anderen der insgesamt 13 untersuchten Länder verweigern so viele Menschen eine Tracking-App. Und das, obwohl Rotes Kreuz und Gesundheitsministerium mehrmals darauf hinwiesen, die App zu installieren.

Österreicher keine Freunde des Mund-Nasen-Schutzes

Kaum besser wird der MNS angenommen. Den Mund-Nasen-Schutz tragen in Österreich eigenen Angaben zufolge nur 69 Prozent, also rund zwei Drittel. Im Europa-Schnitt sind es 79 Prozent.

Am fleißigsten wird der Mund-Nasen-Schutz in Luxemburg getragen, dort tragen über 90 Prozent eine Schutzmaske. Dennoch ist Österreich in Sachen NMS nicht Schlusslicht in Europa: In den Niederlanden trägt sogar nur jeder Fünfte eine Maske, in Tschechien - einst Vorreiter beim Mund-Nasen-Schutz - ist es nicht einmal die Hälfte.