Umfrage: ÖVP kratzt an der absoluten Mehrheit

Die Umfragewerte der ÖVP sind in der Coronakrise so hoch wie nie zuvor. Laut Sonntagsumfrage kommen die Türkisen auf 48 Prozent. Auch Bundeskanzler Kurz erhält große Zustimmung.

Die ÖVP profitiert in der Coronakrise von ihren regelmäßigen Auftritten und streckt sich in der Wählergunst nach der absoluten Mehrheit. Laut der "profil"-Sonntagsfrage (Unique research) kommt die Volkspartei auf 48 Prozent - ein Plus von neun Prozentpunkten. Dahinter liegen SPÖ und Grüne mit je 16 Prozent, die FPÖ kommt nur mehr auf 13 Prozent Zustimmung. Die NEOS halten bei sechs Prozent.