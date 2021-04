Umfrage: Österreichs Finanzchefs sehen die Zukunft nicht mehr so düster

Seit dem vergangenen Herbst hat sich die Stimmung der Finanzchefs österreichischer Unternehmen deutlich aufgehellt - auch wenn die Coronakrise anhält, ist die Einschätzung der Lage positiver.

Trotz anhaltender Coronakrise rechnen die Finanzchefs zum Großteil mit einer positiveren Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Österreich (63 Prozent), in Europa (69 Prozent) sowie weltweit (79 Prozent). Auch die Aussichten für das eigene Unternehmen werden nun optimistischer eingeschätzt als noch im Herbst.

1.560 Finanzchefs in 19 Ländern befragt

Das Beratungsunternehmen Deloitte hat im Frühjahr für seinen "CFO Survey" rund 1.560 Finanzchefs in 19 Ländern befragt, darunter auch 64 österreichische Führungskräfte. "Nach der Talsohle zu Krisenbeginn schätzen die österreichischen CFOs die finanziellen Erfolgsaussichten für das eigene Unternehmen jetzt optimistischer ein", sagt Gerhard Marterbauer, Partner bei Deloitte Österreich. "37 Prozent erwarten in den nächsten Monaten eine Entspannung der Lage", sagte Marterbauer laut Mitteilung. Dementsprechend werde auch die Umsatzentwicklung überwiegend positiv bewertet: 71 Prozent rechnen mit einem Anstieg. Knapp die Hälfte der befragten Finanzvorstände (47 Prozent) glaubt aber trotz grundsätzlichem Optimismus erst 2022 oder später an Umsätze auf Vorkrisenniveau.