Umfrage: Österreicher achten explizit auf mehr Hygiene

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie achtet die Bevölkerung explizit auf mehr Hygiene, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.

73 Prozent der in Österreich lebenden Menschen achten seit Ausbruch der Corona-Krise explizit auf mehr Hygiene. Das geht aus einer Umfrage hervor. Der Vergleich zu 2018 zeigt: 2020 assoziieren über viermal so viele Hygiene spontan mit Händewaschen, gut doppelt so viel greifen unterwegs "sehr oft" zur Händedesinfektion.