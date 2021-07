Umfrage: Oberösterreicher sind in Badelaune und lieben den Attersee

Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie Herr und Frau Oberösterreicher vorhaben, den Sommer zu gestalten: 55 Prozent machen sicher Badeausflüge, und der klare Favorit unter den Seen im Bundesland ist der Attersee.

Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind diesen Sommer in Badelaune. 55 Prozent haben fix Badeausflüge eingeplant, 14 Prozent tendieren zu einem Besuch im Freibad, am See oder Fluss, zehn Prozent eher nicht und ein gutes Fünftel wird sicher keinen Badeausflug unternehmen.