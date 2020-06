Umfrage: Menschen blicken mit Skepsis auf Großevents

Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern werden laut Marketagent skeptisch betrachtet. Der Großteil der Befragten würde solche Veranstaltungen nicht besuchen.

Kleine Veranstaltungen werden vorgezogen

Für Wolfgang Übl von der Cayenne Marketingagentur bedeute dies, dass sich die Branche "verstärkt auf vollständige Hybrid-Events einstellen" müsse, also die Integration von digitalen Angeboten wie Livestreaming oder Social-Media-Walls. So könne man auch die entsprechenden Zielgruppen direkt erreichen. "Diese neue Form eines emotionalen Live-Erlebnisses wird auch in Zukunft - selbst nach Ende der Coronakrise - aufgrund der aktuellen Erfahrungen verstärkt nachgefragt werden", wurde er am Dienstag in einer Aussendung zitiert.