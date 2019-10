Umfrage: Jeder Zehnte kennt keinen seiner Nachbarn

Gute Nachbarn sind Gold wert - schlechte Nachbarschaft kann dagegen das Lebensgefühl stark beeinträchtigen. Eine aktuelle Umfrage hat das Verhältnis von Herrn und Frau Österreicher zu ihren Nachbarn untersucht.

Wie gut kennen die Österreicher und Österreicherinnen ihre Nachbarn und was macht gute Nachbarschaft aus? Und wie weit geht das Vertrauensverhältnis? Das klärt eine aktuelle Innofact-Trendumfrage* für ImmobilienScout24.

Unsere Nachbarn - lieben oder hassen wir sie?

Wenn der Haussegen mit den Nachbarn schief hängt, kann das schon mal schlaflose Nächste verursachen oder in Härtefällen sogar vor Gericht enden. Wie eng der Kontakt zu den Bewohnern der umliegenden Wohnungen oder Häuser sein soll, das bewerten und leben wir aber ganz unterschiedlich.

Jüngere kennen öfter keinen der Nachbarn

Knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent) geben an, weniger als die Hälfte der rundum Wohnenden zu kennen. Jeder Zehnte kennt überhaupt so gut wie keinen - je jünger die Befragten, umso ausgeprägter ist diese Tendenz. Bei den 18-29-Jährigen ist es jeder Fünfte, der praktisch keinen Kontakt zu seinen Nachbarn hat. Insgesamt finden das 14 Prozent der Österreicher auch wünschenswert. Ein guter Nachbar zeichnet sich ihrer Meinung nach dadurch aus, dass er sie einfach in Ruhe lässt. Bei Männern ist dieser Wunsch mit 16 Prozent ausgeprägter als bei Frauen mit 11 Prozent.