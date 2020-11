Umfrage: Intimität, Sexualität und Solidarität in Zeiten von Corona

Von Freundschaften bis sexuellen Einstellungen - in der Coronakrise werden zwischenmenschliche Beziehungen auf die Probe gestellt. Die Soziologin Barbara Rothmüller führt nun eine zweite Befragung durch.

Monogamere Partnerschaften, intensivere familiäre Kontakte, verunsicherte junge Erwachsene: Die Soziologin Barbara Rothmüller hat in Online-Befragungen bereits unterschiedlichste Erkenntnisse zu den sozialpsychologischen Auswirkungen der Corona-Pandemie gewonnen. In einer Folgeuntersuchung erhebt sie nun etwa Veränderungen von Freundschaften, Familienplanung, sexuelle Einstellungen, sowie Diskriminierungserfahrungen. Eine Teilnahme an der Studie ist bis 9. Dezember möglich.