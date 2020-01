Umfrage: Grüne holen SPÖ ein

Die Grünen können sich über einen Aufwärtstrend bei den Wählerstimmen freuen, denn die Partei hat bereits die SPÖ eingeholt.

Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne profitieren in einer Research Affairs Institut-Umfrage für die Tageszeitung "Österreich" (3. bis 9. Jänner, 1.002 Online-Interviews) vom Start ihrer Zusammenarbeit.

Grüne liegen in Umfrage mit SPÖ gleichauf

Die FPÖ rutschte in der Umfrage weiter ab. Wäre bereits am kommenden Sonntag Neuwahl, kämen die Freiheitlichen nur noch auf zwölf Prozent. Die NEOS würden mit neun Prozent leicht zulegen. DAÖ könnte derzeit mit dem ehemaligen FPÖ-Chef Heinz Christian Strache an der Spitze mit drei Prozent der Stimmen rechnen.