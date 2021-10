Umfrage: Derzeit wird bei 3G im Job noch vieles locker genommen

Während eine offizielle 3G-Regelung am Arbeitsplatz vorerst weiter auf sich warten lässt, beachten schon so einige Unternehmen die 3G-Regel, wie aus iner Online-Erhebung unter karriere.at-Nutzenden hervorgeht.

Diese sagen zu 62 Prozent, in ihrem Job sei das bereits der Fall. Andererseits zeigt die Befragung aber doch auch gewisse Unklarheit und Lockerheit. In den nächsten Tagen wird die entsprechende Verordnung erwartet.

Umfrage zum Thema 3G am Arbeitsplatz

Denn, hieß es immerhin von 21 Prozent, sie wüssten nicht, ob an ihrem Arbeitsplatz die 3G-Regel beachtet werde. Und 17 Prozent sagen, die 3G-Regel werde an ihrem Arbeitsplatz nicht beachtet. Genauer nachgefragt haben 43 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "kein Problem" damit, wenn die 3G-Regel im Unternehmen missachtet wird. Zudem sagen 45 Prozent, dass 3G bei ihrem Arbeitgeber noch "kein Thema" sei und von 55 Prozent der Befragten wird in der Arbeit kein Impfnachweis verlangt. Auf der Chefseite ist es für 57 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmen noch "kein Thema", wie man mit nicht geimpften Mitarbeitern umgeht.

Noch viele Unklarheiten bezüglich der Regelung im Job

"Es ist evident, dass sowohl auf der Arbeitnehmer- als auch auf der Arbeitgeberseite noch viele Unklarheiten bezüglich der Einführung der 3-G-Regel am Arbeitsplatz herrschen", so karriere.at-Manager Georg Konjovic. "Hier ist es notwendig, dass die Gesundheitsbehörden ausreichend Aufklärungsarbeit leisten."

Impfnachweis schon beim Bewerbungsgespräch?

Wird ein Impfnachweis bereits beim Bewerbungsgespräch verlangt, so ist das nur für 49 Prozent der Befragten grundsätzlich in Ordnung. Für 15 Prozent kommt es auf die Stelle an, 26 Prozent finden den Nachweis nicht okay, 10 Prozent wissen hierbei keine Antwort.