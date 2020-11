Umfrage: Bevölkerung gegen Sonntagsöffnung vor Weihnachten

Nach dem Vorstoß des Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer, die Geschäfte an den Sonntagen vor Weihachten zu öffnen, hagelte es Kritik. Auch die Bevölkerung kann dem Vorschlag nicht viel abgewinnen.

In einer Marketagent-Umfrage unter 500 Personen hat sich die Mehrheit (65 Prozent) gegen eine Öffnung an den letzten beiden Adventsonntagen ausgesprochen.

Österreicher gegen Sonntagsöffnungen vor Weihnachten

Sollte die Sonntagsöffnung kommen, würden die Befragten am ehesten im Lebensmittelhandel (68 Prozent), Drogeriefachhandel bzw. in Parfümerien (43 Prozent) sowie im Mode- und Schuhhandel (42 Prozent) einkaufen. Die Öffnung der stationären Geschäften am Sonntag wäre für die Mehrheit aber kein Anreiz, deswegen mehr in den Geschäften einzukaufen statt online.