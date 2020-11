Umfrage: 6 von 10 Arbeitgebern finden Gehaltserhöhung auch in Krise angemessen

Wie eine Online-Umfrage von karriere.at ergab, finden sechs von zehn Unternehmervertretern eine Gehaltserhöhung in der Coronakrise angemessen.

"Sag, wie hältst du es mit dem Gehalt in der Krisenzeit?" karriere.at wollte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in einem Online-Stimmungsbild wissen, wie es mit einer Gehaltserhöhung in schwierigen Zeiten aussieht. Die Hälfte der Arbeitnehmer und selbst über sechzig Prozent der befragten Unternehmensvertreter finden: Gute Leistung soll auch jetzt belohnt werden.