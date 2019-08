Umbauarbeiten gestartet: Wiener Zieglergasse wird zur "Kühlen Meile"

In den kommenden Monaten wird Wien seine erste "klimanagepasste Straße" bekommen. Die Zieglergasse in Wien-Neubau wird zur "Kühlen Meile" umfunktioniert.

Wien erhält in den kommenden Monaten seine erste "klimaangepasste Straße". Die Zieglergasse in Wien-Neubau wird ab sofort zur "Kühlen Meile" umgebaut. Bäume, beschattete Sitzgelegenheiten, Wassersprühbögen und hell gepflasterte Plätze sollen künftigen Hitzewellen entgegenwirken. Vizebürgermeisterin und Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein (Grüne) will das Konzept auch auf andere Bezirke ausweiten.

Hebein: Bevölkerung soll öffentlichen Raum wieder zurückbekommen

Hebein sprach beim Spatenstich am Mittwoch von "maximaler Klimaschutzanpassung - und das dauerhaft". "Wir wollen damit auch vorzeigen, was machbar ist im öffentlichen Raum", so die Ressortchefin gegenüber der APA. Man wolle aber nicht nur Maßnahmen gegen den Klimawandel setzen, sondern zugleich der Bevölkerung den öffentlichen Raum wieder zurückgeben.

An vier Stellen entlang der Zieglergasse werden platzartige Flächen mit vorgezogenen Gehsteigen und neuer heller, sonnenlichtreflektierender Pflasterung geschaffen. Einer davon ist der Kreuzungsbereich mit der Westbahnstraße, wo auch Fahrbahn- und Gehsteigbereich auf gleiches Höhenniveau gebracht werden. Die vorhandene Ampel wird entfernt, wodurch sich neue Gestaltsmöglichkeiten für geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen wie Fahrbahnanhebungen und verbesserte Sichtbeziehungen durch Gehsteigvorziehungen ergäben, wie es heute hieß.

"Kühle Meile" wird mit vier Kühlbögen ausgestattet

Zusätzlich werden an verschiedenen Stellen insgesamt vier sogenannte Kühlbögen aufgestellt, die bei Hitze regelmäßig Sprühnebel abgeben. Sitzgelegenheiten mit bewachsenen Pergola-Konstruktionen, die Schatten spenden werden, kommen ebenso dazu wie rund zwei Dutzend Bäume und eine Reihe von Wasserentnahmestellen. So soll es gelingen, die gefühlte Temperatur entlang der Zieglergasse merkbar zu senken. Neue Radbügel werden ebenfalls aufgestellt. Die Bauarbeiten werden abschnittsweise erfolgen und bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Hebein bekräftigte, dass sie sich "Kühle Meilen" in ganz Wien wünsche. Sie habe bereits in vielen Bezirken Gespräche geführt: "Die Vorsteher sind sehr offen dafür, solche Straßenzüge auch in ihren Bezirken dauerhaft zu installieren."

Bezirkschef Reiter: Umbau stellt finanzielle Herausforderung dar



Neubaus Bezirkschef Markus Reiter (Grüne) räumte ein, dass derlei Umbauten budgetär für den Bezirk durchaus eine Herausforderung darstellten: "Ohne Unterstützung der Stadt wäre das gar nicht möglich." Im konkreten Fall kommen rund 70 Prozent der Kosten von insgesamt 2,4 Millionen Euro aus der Rathaus-Kassa. 700.000 Euro steuert demnach der Bezirk bei.

Reiter kündigte gegenüber der APA an, dass in seinem Bezirk weitere Klimaanpassungen kommen werden. "Wir haben fix vereinbart, dass auch die Neubaugasse eine 'Kühle Meile' wird", sagte er. Außerdem sollen in einem Abschnitt der Zollergasse und in der Schottenfeldgasse zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Neubau arbeitet derzeit außerdem an einem "Masterplan", also einem detaillierten Ausbauprogramm für Anti-Hitze-Maßnahmen. Dieser sei fast fertig, so Reiter.

Zieglergasse hätte sowieso aufgegraben werden müssen



Warum gerade die Zieglergasse als erste "Kühle Meile" auserkoren wurde, habe pragmatische Gründe, erklärte der Bezirksvorsteher. Die Straße habe aufgrund von notwendigen Arbeiten der Wasserwerke sowieso aufgegraben werden müssen. Diese Gelegenheit habe man gleich zum Anlass genommen, die nun folgenden Umbauten durchzuführen.