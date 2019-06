Umbau der Rotenturmstraße in Wien gestartet

Vassilakous letzter Spatenstich: Die scheidende Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) wohnte dem offiziellen Start für die Bauarbeiten der Wiener Rotenturmstraße am Mittwoch bei - Bezirksvorsteher und politischer Gegner Markus Figl (ÖVP) blieb diesem dagegen fern.

Startschuss: Rotenturmstraße wird Begegnungszone

Disput um Bauprojekt zwischen Stadt und Bezirk

Mehr oder weniger heiß ist auch der Disput zwischen der Stadt und dem Bezirk, was dieses Bauprojekt anbelangt. Bezirksvorsteher Figl übte in der Vergangenheit immer wieder Kritik an dem Vorhaben. So empfand er den Bezirk in der Planung übergangen. Weiters stört ihn der Wegfall der Pkw-Stellplätze. Bisher hat es mehr als 40 gegeben. Hier fordert der City-Chef eine "leistbare Auffanglösung". Außerdem wünscht er sich eine Offenlegung der Finanzierung. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf 11,1 Mio. Euro, wobei sich auch private Partner beteiligen.