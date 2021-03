Um Party zu besuchen: Jugendliche drohten mit Waffe

Jugendliche wollten unbedingt zu einer Party in Wien-Liesing und griffen sogar zu einer Schreckschusspistole, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen.

Weil sie unbedingt zu einer vermeintlichen Party in der Kalksburger Straße in Wien-Liesing wollten, haben Jugendliche in der Nacht auf heute, Samstag, einen Streit begonnen. Einer der acht Feierwütigen griff sogar zu seiner Schreckschusspistole, um sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen, berichtete die Polizei.