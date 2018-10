Um Gottes Willen - Trailer und Infos zum Film

Sohn Andrea ist der ganze Stolz des ebenso erfolgreichen wie arroganten Herzchirurgen Tommaso. Doch statt in seine Fußstapfen zu treten, erklärt dieser der geschockten Familie eines Tages, dass er Priester werden möchte.

Für den Vater kommt das als überzeugter Atheist natürlich gar nicht infrage, und so stellt er weitere Nachforschungen an, bei denen er auf den charismatischen Priester Don Pietro trifft. Diesen macht er als Wurzel des Problems aus, hat er doch offenbar viele junge Menschen vom Glauben überzeugt. In der Folge entspinnt sich in der italienischen Komödie “Um Gottes Willen” ein klischeebeladener Schlagabtausch, der ganz auf seine beiden Hauptdarsteller fokussiert.