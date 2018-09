Um 45,4 Mio. Euro reicher: Das sagt der frischgebackene Multimillionär zum Gewinn

Ein Mostviertler spielte kürzlich bei EuroMillionen mit und gewann dabei 45, 4 Millionen Euro. Nun holte sich der glückliche Niederösterreicher seinen Gewinn bei den Österreichischen Lotterien ab.

Am Dienstag bekamen die Österreichischen Lotterien von dem Mann Besuch, der vor kurzem Schlagzeilen schrieb. Der Niederösterreicher hatte in der Vorwoche den Europot bei EuroMillionen geknackt und mehr als 45,4 Millionen Euro gewonnen. Er kam in Begleitung seiner Frau, um alle Formalitäten für die Überweisung dieses unglaublichen Betrages am 3. Oktober zu erledigen.