Ukrainische Sängerin KüR gewinnt Protestsongcontest in Wien

Die Gewinnerin des rotestsongcontests in Wien heißt Maryna Marmazinskaya (KüR). Sie kam 2004 in der Ukraine zur Welt.

KüR Gewinnerin von Protestsongcontest in Wien

Mit KüR habe "eine Künstlerin gewonnen, die uns auf authentische Weise vorgeführt hat, mit welchem Schmerz sie selbst und ihre Landsleute seit dem Beginn des Krieges in ihrer Heimat zu kämpfen haben. Nach diesem Lied konnte eigentlich beim heurigen Protestsongcontest nichts mehr kommen. Mit diesem poetischen Klagelied wurde ein sichtlich zufriedenes Publikum nachdenklich in die Nacht entlassen", wurde Protestsongcontest-Mastermind Gerald Stocker in einer Aussendung zitiert. "Ljudi (Menschen)" erzählt von einer unbeschwerteren Zeit in Kiew vor dem Krieg. Laut FM4 lebt Maryna Marmazinskaya derzeit in Wien bei einer österreichischen Familie: "Hier geht sie zur Schule, möchte die Matura machen und dann studieren - am liebsten schon in einem Kiew ohne Krieg."