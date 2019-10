Uhren aus verperrten Spinden in Fitnessstudios gestohlen: Täter ausgeforscht

In einem Zeitraum von zwei Jahren sollen fünf mutmaßliche Täter mehrere Luxus-Uhren aus Fitnessstudios gestohlen haben. Die Tätergruppe konnte ausgeforscht und festgenommen werden.

Insgesamt fünf Männer einer rumänischen Tätergruppe konnten von der Polizei ausgeforscht werden. Die Tatverdächtigen sind zwischen 36 und 48 Jahre alt. Die Rumänen stehen im Verdacht, zwischen 12. Juli 2017 und 24. Mai 2019 mehrfach in Spinde in Fitnessstudios in Wien, Linz und Graz eingebrochen zu sein. Die Verdächtigen wurden im Sommer in Rumänien festgenommen und bis vergangenen Mittwoch nach Österreich ausgeliefert, berichtete die Polizei am Freitag.