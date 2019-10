UglyDolls - Kritik und Trailer zum Film

Im idyllischen Städtchen Uglyville leben die Ausgestoßenen. Moxy, Lucky Bat und Wage sind Puppen, die angeblich nicht perfekt genug sind, um von Kindern geliebt zu werden. Das Leben in Uglyville ist zwar schön, doch die Neugier lässt die rosafarbene Moxy nicht los. Gibt es da draußen noch eine andere Welt? Ist irgendwo ein Kind, das auf sie wartet? Motiviert durch die Botschaft in einem Glückskeks macht sich Moxy gemeinsam mit ihren Freunden auf den Weg, um es herauszufinden.

In Uglyville leben Puppen, die als zu hässlich befunden wurden, um von Kindern geliebt zu werden. Die aufgeweckte Puppe Moxy will sich damit nicht abfinden. Mit ihren Freunden sucht sie nach der anderen, vermeintlich perfekten Welt. Aber was ist überhaupt Perfektion? Die Antwort auf diese Frage findet sich in "UglyDolls" ab Freitag in den heimischen Kinos.