UEFA-Beschluss: Fußball-EM findet erst 2021 statt

Am Dienstag hat die UEFA beschlossen, aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Fußball-EM zu verschieben. Sie findet erst von 11. Juni bis 11. Juli 2021 statt.

Die Fußball-EM findet wegen der Coronavirus-Pandemie erst 2021 statt. Diesen Beschluss fasste die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bei ihrer Krisenkonferenz. Eigentlich hätte die EURO 2020 vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Städten in Europa und Asien (Baku) stattfinden sollen. Nun soll Europas wichtigstes Sportereignis vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 nachgeholt werden.