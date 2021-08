Übersterblichkeit in Österreich höher als in Deutschland

Forscher analysierten die Sterbedaten aus 100 Ländern und verglichen die Übersterblichkeit in den Staaten, darunter auch Österreich. Das Ergebnis ist allerdings noch nicht endgültig.

Ein deutsch-israelisches Forscherteam hat die Sterbedaten während der Corona -Pandemie von rund 100 Ländern in vergleichbarer Form aufbereitet. Ein Ergebnis : Die Übersterblichkeit - die Zahl der Toten über die gewöhnlich zu erwartende Sterblichkeit hinaus - lag in Österreich unter jener in anderen europäischen Staaten, aber deutlich höher als in Deutschland.

Österreich mit 110 zusätzlichen Toten pro 100.000 Einwohner

Weniger Tote in Australien und Neuseeland

Während die Todeszahlen in einigen lateinamerikanischen Ländern in der Pandemie um mehr als die Hälfte stiegen, starben der Studie zufolge in Australien und Neuseeland sogar weniger Menschen als in vergleichbaren Zeiträumen vor der Pandemie. Die Forscher gehen davon aus, dass dies durch die Abstands- und Hygieneregeln zustande kam, was die Todesfälle durch andere Infektionskrankheiten wie etwa Grippe reduzierte.