Überfall auf Wiener Tankstelle mit Machete: Drei Jahre Haft

Ein 25-jähriger Wiener ist im vergangenen Frühjahr mit einer Machete in eine Tankstelle am Handelskai marschiert, weil er kein Geld hatte, um sich Kokain kaufen zu können.

Er bedrohte einen Angestellten mit dem Buschmesser, übergab dem Mann ein Plastiksackerl und forderte ihn auf, dieses mit Barem zu füllen. "Es war ein großer Fehler", sah der 25-Jährige am Donnerstag am Wiener Landesgericht ein, wo er wegen versuchten schweren Raubes drei Jahre unbedingt ausfasste.

Wiener überfiel Tankstelle am Handelskai mit Machete

Das Vorhaben, mit Gewalt zu Geld zu kommen, war an einem beherzten Kunden gescheitert, der am 26. März 2023 kurz nach dem Angeklagten die Tankstelle betreten hatte. Der unbekannte Mann setzte den Räuber außer Gefecht, als der sich mit erhobener Machete vor dem Kassapult aufgepflanzt hatte und den Angestellten einschüchterte, indem er mit hohem Tempo von der Seite auf diesen zulief, nach dessen Beinen griff, ihn zu Boden brachte und mit beiden Armen umklammerte, nachdem sich der bewaffnete Täter wieder aufgerappelt hatte. Dann drängte er den Macheten-Mann, der infolge der engen Umklammerung von der Waffe in seiner Rechten keinen Gebrauch machen konnte, Richtung Türe und warf ihn aus dem Geschäft.