Überdachung am Wiener Naschmarkt soll fix kommen

Glaubt man den Informationen der Wirtschaftskammer, ist das Ja zu einer Überdachung am Marktplatz des Wiener Naschmarkts schon fix.

"Laut meinen Informationen wird es definitiv am Naschmarkt keine Naschmarkthalle so in dem Sinn geben, sondern eine - und das finde ich ganz richtig - Überdachung des Naschmarktes mit Begrünung und im Sommer mit Kühlung", so Handelsobfrau Margarete Gumprecht in "Wien heute" am Dienstag.