Über zwei Kilo Heroin in Wien-Hernals sichergestellt

Wiener Polizeibeamte nahmen am Nationalfeiertag bei Schwerpunktkontrollen mehrere mutmaßliche Drogendealer fest. Über zwei Kilo Heroin konnten sichergestellt werden.

In Wien-Hernals ergaben Ermittlungen den Verdacht, dass in einer Wohnung Suchtmittel verkauft werden. Zwei Männer, ein 36-jähriger Österreicher und ein 26-jähriger Kosovare wurden nach dem Verlassen der Wohnung angehalten. Bei ihnen stellten die Polizisten etwas über 200 Gramm Heroin sicher. Bei einer Hausdurchsuchung wurden zwei Serben (22 und 25 Jahre) in der Wohnung festgenommen und ca. 2,3 Kilogramm Heroin und über 3.000 Euro Bargeld sichergestellt.