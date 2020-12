Über Weihnachten 119.126 Grenzkontrollen, 663 Covid-Anzeigen

Rund um die Weihnachtsfeiertage wurden 119.126 Einreisekontrollen an Österreichs Grenzen durchgeführt.

Auch die Einhaltung der Covid-Quarantänemaßnahmen wurde weiterhin überprüft, mit 817 Kontrollen am 24. Dezember, 964 am Christtag, 1.163 am Stefanitag und 870 am (gestrigen) Sonntag, insgesamt 3.814, berichtete das Innenministerium. Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen gab es 663.