Über eine Million Tote in Europa seit Coronavirus-Pandemie-Beginn

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wurden in Europa bereits über eine Million Corona-Tote gemeldet.

In den 52 Ländern und Territorien des Kontinents, darunter auch Russland, wurden bis Montagabend insgesamt 1.000.288 Todesfälle von Corona-Infizierten registriert, wie die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben errechnete. Insgesamt wurden knapp 46,5 Millionen Ansteckungen in Europa nachgewiesen.

Europa mit den meisten Coronavirus-Todesopfern

Verlauf der Pandemie: Höchst unterschiedliche Entwicklungen in den Ländern

Die Entwicklungen in den einzelnen Ländern sind aber höchst unterschiedlich. So ist die Impfkampagne in Großbritannien bereits weit fortgeschritten. Rund 60 Prozent der Briten haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Zusammen mit einem zunächst harten Lockdown konnte so die Zahl der täglichen Covid-19-Todesfälle in Großbritannien seit Jänner um 95 Prozent und die der Ansteckungen um 90 Prozent gesenkt werden.