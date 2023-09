Über diese Krankschreibung sind Ärzte in Wien skeptisch

Erik Randall Huber, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer Wien hat mit Unverständnis auf die Ankündigung von Stadt Wien und Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) reagiert, wonach Erstversorgungsambulanzen künftig auch krankschreiben können sollen.

Über diese Krankschreibung sind Wiens Ärzte skeptisch

Die Kurienführung befürchte bei einer Umsetzung weitere Verschlechterungen in der Versorgung, so Huber in der Aussendung. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die ÖGK würden damit einen Pull-Faktor schaffen, die Menschen die EVA zur Krankschreibung "wohl stürmen" und damit für eine signifikante Überlastung dieses Nadelöhrs in Wiens Spitälern sorgen. "Dieser Plan ist unausgegoren und wir fordern ein Zurück an den Start", so Huber.