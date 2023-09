Künftig Krankschreibungen in Wiens Erstversorgungsambulanzen

In den Wiener Spitälern bieten die Erstversorgungsambulanzen künftig auch Krankschreibungen und Verordnungen an.

Das teilten die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und das Büro des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag mit. Zudem wurde vereinbart, dass die ÖGK die Einrichtungen entsprechend mitfinanzieren wird. Die Ambulanzen befinden sich in den Eingangsbereichen von Krankenhäusern. Anwesend sind dort Allgemeinmediziner.

Die Erstversorgungsambulanzen würden zu einer raschen Behandlung der Patientinnen und Patienten zur Tagesrandzeit und an Wochenenden beitragen, wurde betont. Man übernehme dort "hausärztliche Kerntätigkeiten", wie der ÖGK-Landesstellenausschussvorsitzende Martin Heimhilcher erklärte. Die Kompetenz würden um Angebote erweitert, die es bisher nur im niedergelassenen Bereich gegeben habe.

Krankschreibungen in Ambulanzen bisher nicht möglich

Krankschreibungen sind in den Ambulanzen bisher noch nicht möglich gewesen. Auch die Möglichkeit zur Verordnung etwa von Heilbehelfen ist neu. "Diese Kompetenzerweiterung wird den niedergelassenen Bereich spürbar entlasten und stellt für die Wiener Bevölkerung eine zusätzliche niederschwellige Versorgung an sieben Tagen in der Woche sicher", zeigte sich Stadtrat Hacker überzeugt.