Über den Fuß gefahren: Fahrerflucht nach Unfall in Wien-Donaustadt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 27-Jährige wurde dabei am Fuß verletzt.

Wie die Polizei am Freitag berichtet, soll es am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt gekommen sein.

Eine 27-jährige Fußgängerin gab an, während der Überquerung des Schutzweges von einem rechtsabbiegenden Auto erfasst worden zu sein. Der Wagen sei über ihren Fuß gefahren. Danach fuhr der Pkw-Lenker einfach weiter. Die Verletzte wurde durch die Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.