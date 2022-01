Über 700 Millionen pro Woche: Fünfter Lockdown könnte teuer werden

In Österreich ist ein Lockdown Thema - und der würde die Wirtschaft zum wiederholten Male teuer kommen.

Was erster Lockdown Wirtschaft kostete

Ein Grund für die abnehmenden Kosten sei, dass die Unternehmen von früheren Shutdowns gelernt hätten. "Die Unternehmen und Menschen haben gelernt, sich an das Virus anzupassen", so Agenda-Austria-Ökonom Hanno Lorenz. Der Lerneffekt liege vor allem darin, dass die Firmen nun besser mit Maßnahmen wie Kurzarbeit und Homeoffice umzugehen wüsste, sagte Lorenz am Montag zur APA. Gleichzeitig gehe der private Konsum nicht mehr so stark zurück wie bei früheren Lockdowns.