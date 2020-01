Über 70 Autoreifen in Wien gestohlen: Duo in Döbling festgenommen

Am Samstagabend wurden zwei Einbrecher von der Wiener Polizei auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt und festgenommen.

Die beiden Rumänen waren gerade dabei, Autoreifen in einen Kastenwagen zu laden. Nach einer kurzen Flucht wurden sie gefasst. Das Duo hatten außerdem einen Notizblock mit zahlreichen Wiener Adressen bei sich, berichtete die Polizei am Sonntag.

73 Autoreifen und Elektrogeräte in Wien gestohlen

Ein Zeuge beobachtetet kurz vor 23.00 Uhr, wie die Einbrecher über den Zaun eines Lagerplatzes in der Boschstraße in Wien-Döbling kletterten und Gegenstände in das Fahrzeug trugen. Er verständigte die Polizei. Im Laderaum des Wagens stellten die Beamten 73 Autoreifen, mehrere Felgen, diverse Elektrogeräte und Navigationsgeräte sicher. Die Männer im Alter von 28 und 39 Jahren hatten auch Tatwerkzeug und Taschenlampen bei sich. In der Fahrerkabine lag der Block mit den Adressen, auch jene des Betriebsgeländes war darauf verzeichnet.