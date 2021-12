Über Weihnachten ließen sich in Niederösterreich 5.199 Personen gegen Corona impfen. 900 davon waren nach Angaben vom Montag unter Zwölfjährige.

Über 5.000 Impfungen zu Weihnachten in NÖ

Der Großteil der Stiche wurde in den neun Landesimpfzentren verabreicht. Hinzu kamen hunderte Impfungen in Ordinationen. Rund zwei Drittel der Injektionen wurden am Stefanitag gezählt, 20 Prozent am Heiligen Abend und 15 Prozent am Christtag.