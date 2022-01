Über 4 Milliarden an Krisenhilfen für Gastronomie und Hotellerie

Gut 2 Milliarden Euro flossen 2021 an Hilfe in die Hotellerie und die Gastronomie, seit Beginn der Krise waren es rund 4,2 Milliarden Euro.

"Voriges Jahr sind über 37.000 Unternehmen unterstützt und über 400.000 Arbeitsplätze gesichert worden", sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Durchschnittlich gingen 32.000 Euro an Gastrounternehmen und 60.000 Euro an Hotellerieunternehmen.

Stellenwert von Ausfallsbonus

Köstinger ortet "gute Lösung"

Auch die Privatzimmervermieter seien seit Beginn der Krise ein großes Anliegen gewesen. Insgesamt seien an diese Branche bisher etwa 72 Mio. Euro ausbezahlt werden. "Wir haben mit diesen Förderungen eine gute Lösung gefunden, um auch kleine, private Beherbergungsbetriebe unterstützen und erhalten zu können. Am 17. Jänner erfolgt der Antragsstart für den Härtefallfonds Land- und Forstbetriebe sowie Privatzimmervermieter", so die Politikerin.

Mitarbeitermangel in Gastro und Hotellerie

Zum Mangel an Mitarbeitern in der Gastronomie und Hotellerie, der schon vor Corona ein Problem war und durch die Pandemie noch verstärkt wurde, sagte Köstinger im Gespräch mit der APA, dass hier auch die geplante Arbeitsmarktreform Abhilfe schaffen solle. Es fehlen Fach- und Hilfskräfte, die aktuell nicht in vollem Umfang verfügbar sind. Man sei in Abstimmung mit Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), so Köstinger.