Über 30.000 besuchten die Wiener Kunstmesse viennacontemporary

Die heurige Ausgabe der Wiener Kunstmesse viennacontemporary durfte sich über mehr als 30.000 Besucher in der Marxhalle freuen.

Die Wiener Kunstmesse viennacontemporary verzeichnete bei ihrer am Sonntag zu Ende gegangenen heurigen Ausgabe 30.863 Besucher. Wie es am Montag in einer Aussendung hieß, erfreuten sich die 118 Galerien und Institutionen, die vier Tage lang in der Wiener Marx Halle ausgestellt haben, dabei auch über zahlreiche internationale Sammler und Käufer.