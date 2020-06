Über 170 KAV-Mitarbeiter in Wien wegen Corona freigestellt

Von über 170 derzeit freigestellten Mitarbeitern des städtischen Spitalsbetreibers KAV bleibt der Großteil wegen der Zugehörigkeit zur Corona-Risikogruppe daheim. Bestätigte Infektionen gebe es kaum.

In Wien sind derzeit 172 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Spitalsbetreibers KAV (Krankenanstaltenverbund) vom Dienst freigestellt. Darunter befinden sich allerdings nur zwölf mit einer diagnostizierten Covid-19-Erkrankung sowie drei Verdachtsfälle, teilte der KAV am Dienstagnachmittag auf APA-Anfrage mit.

Großteil der freigestellten Mitarbeiter zählt zu Risikogruppe

Stationssperren in der Rudolfstiftung

Noch nicht in dieser Statistik enthalten sind allerdings vier Mitarbeiter des Krankenhauses Rudolfstiftung, die über das Pfingstwochenende positiv getestet wurden. Deshalb mussten vorübergehend zwei von drei sogenannten Screening-Stationen, in denen die Beschäftigten tätig sind, gesperrt werden. Der KAV bestätigte der APA am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Gratiszeitung "Heute".

In Screening-Stationen werden ungeplant aufgenommene Patienten - also Akutfälle - auf das Virus getestet, bevor sie in die dann zuständige Abteilung weitergeleitet werden. Laut einer Sprecherin kann aber bereits am Mittwoch eine der beiden gesperrten Stationen wieder in Betrieb gehen. In allen übrigen städtischen Krankenhäusern gebe es derzeit keine Schließung ganzer Stationen, ergänzte ein KAV-Sprecher.