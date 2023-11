Überfall per Zettel: Pistolero raubte wortlos Wiener Bank aus - Fahndung

Bewaffnet mit einem Zettel und einer Schusswaffe hat ein Unbekannter Montagmittag eine Bankfiliale in Wien-Leopoldstadt überfallen. Die Fahndung läuft.

Am 27. November betrat eine derzeit noch unbekannte männliche Person kurz vor 12.00 Uhr eine Bankfiliale in Wien-Leopoldstadt und legte wortlos ein Stück Papier mit der Aufforderung, Geld herauszugeben, auf den Tresen. Der Tatverdächtige hob auch seinen Pullover und zeigte dem Bankangestellten eine mutmaßliche Schusswaffe, die er in seinem Hosenbund aufbewahrte und für kurze Zeit auch herauszog.