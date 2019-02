Uber, Rapid Wien und Caritas sammelten für die Gruft

In den kältesten Wochen des Jahres haben hunderte Menschen in Wien kein Dach über dem Kopf. Deswegen haben Uber, Rapid und die Caritas Spenden für die Wiener Gruft gesammelt.

Jetzt ziehen die drei Partner Bilanz über die erfolgreiche Spendenaktion, bei der die Wienerinnen und Wiener ihre Spenden ganz einfach mit der Uber App abholen lassen konnten. Die Rapid-Vertreter Steffen Hofmann, Stefan Schwab, Andy Marek, Helge Payer und Mario Viska waren sogar persönlich in den acht eigens für die Aktion per Uber App bestellbaren Fahrzeugen unterwegs, um die Spenden einzusammeln.

500 Spendeanfragen an einem Tag

Die Zahl der Spendewilligen war überwältigend: Insgesamt gingen am Aktionstag mehr als 500 Anfragen unter der Option “UberHilft” per Uber-App ein. Jetzt übergaben die Rapidler gemeinsam mit Uber-Chef Martin Essl 600 Textilien und zahlreiche weitere wärmende Gegenstände an die Wiener Gruft. Judith Hartweger, Leiterin der Gruft, freut sich über die Spenden: “Das Leben auf der Straße ist gerade im Winter besonders hart. Für viele obdachlose Menschen ist die Gruft dann ein letzter wärmender Zufluchtsort. Die Gruft hilft aber auch mit frischer, sauberer Kleidung. Ein großes Danke an alle die gespendet haben, wir sind jetzt gut mit warmen Kleidungsstücken ausgerüstet”.