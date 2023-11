Über halbe Milliarde Euro: Mark Mateschitz ließ sich Dividende überweisen

Der oftmals bereits reichster Millennial (Generation Y) Europas genannte Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz hat sich seinen Anteil der Unternehmensdividende fürs Jahr 2022 überweisen lassen. Auf sein Konto flossen 582 Mio. Euro, wurde von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Mateschitz besitzt über Holdinggesellschaft 49 Prozent an Red Bull

Mark Mateschitz besitzt nach dem Tod seines Vaters Dietrich, der als reichster Mensch Österreichs galt, über eine Holdinggesellschaft 49 Prozent an Red Bull. Diese brachte nun 383 Mio. Euro. Zur anteiligen Ausschüttung kamen laut Bloomberg zusätzlich 199 Mio. Euro. Eine Extrazahlung an den Austro-Miteigentümer gilt als langjährige Tradition. Die Familie Yoovidhya in Thailand hält die mehrheitlichen 51 Prozent.