Festnahme in Wien-Simmering nach Hausfriedensbruch.

Über Balkon eingedrungen: 40-Jähriger verprügelte neuen Freund der Ex in Wien-Simmering

Ein 40-Jähriger ist am Samstagabend über den Balkon in die Wohnung seiner Ex-Frau in Wien-Simmering gelangt und hat deren neuen Freund verprügelt.

Der 29-jährige Kontrahent wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Eindringling hatte sich beim Auftreten der Balkontür so schwere Verletzungen zugezogen, dass er operiert werden musste, berichtete die Polizei. Seine 36-jährige Ex-Frau und die anwesenden minderjährigen Kinder des ehemaligen Paares wurden nicht verletzt.

Mann trat in Wien-Simmering Balkontür ein: 36-Jährige rief Polizei

Der Mann soll gegen 21.00 Uhr mehrmals stark gegen die Tür auf einem Balkon in einem niedrigen Stockwerk getreten haben, bis diese aufging. Seine Ex-Frau verständigte die Polizei und der 40-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung wegen des Verdachts des schweren Hausfriedensbruchs festgenommen.

40-Jähriger wegen Hausfriedensbruchs festgenommen

Neben der leichten Körperverletzung an dem 29-Jährigen stellte sich heraus, dass es gegen den Ex-Mann bereits eine einstweilige Verfügung gibt. Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde der polnische Staatsbürger über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Auch der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.