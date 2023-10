Über 400 pyrotechnische Gegenstände in Wien-Floridsdorf sichergestellt

Am Sonntag sind in Wien-Floridsdorf 461 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt worden, teilte die Wiener Polizei am Montag mit.

Polizisten der Bereitschaftseinheiten haben am Sonntag bei einer Schwerpunktaktion zwei Teenager mit verbotenen pyrotechnischen Gegenständen angehalten, einen der beiden am Nachmittag, den anderen am Abend. Sie sollen die Gegenstände im Ausland gekauft haben.

Pyrotechnik in Wien-Floridsdorf sichergestellt

Die Beamten stellten folgende Pyrotechnik, welche alle verbotene Blitzknallsätze aufwiesen, sicher: 130 Stück Kategorie F3, 120 Stück Kategorie F4, acht Stück Single Shot der Kategorie F4, 200 Stück Kategorie F2 sowie drei Stück Kategorie F1 ohne Kennzeichnung. Die Gegenstände sollen teils zum Weiterverkauf bestimmt gewesen sein.

Teenager nach Pyrotechnikgesetz angezeigt

Die Teenager - beide im Alter von 14 Jahren - wurden nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt.